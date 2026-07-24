De Luca, nuovo attacco ai 5 stelle

di Erika Noschese

«La Fonderia Pisano è diventata un oggetto di demagogia da parte del Movimento 5 Stelle, una cosa veramente insopportabile. Dal punto di vista urbanistico non dobbiamo decidere assolutamente nulla: è tutto già deciso. L’unico aspetto sul quale bisogna pronunciarsi riguarda l’eventuale impatto ambientale dell’impianto rispetto agli abitanti della zona». Parla così il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca in merito alla conferenza dei Servizi, in programma il prossimo 26 agosto, che dovrebbe garantire la riapertura del sito di Fratte, dopo la regola dell’Aia. Il primo cittadino non risparmia accuse al Movimento 5 Stelle e ribadisce il ruolo della Regione, centrale in questa fase: «Gli organi competenti a stabilire se una fabbrica è inquinante sono quelli regionali, cioè Arpac e Asl. Il Comune non c’entra più niente. Siccome hanno paura di assumersi le proprie responsabilità, cercano sempre di fare confusione, secondo lo stile del Movimento 5 Stelle. Per quanto ci riguarda, tempo da perdere non ne abbiamo – ha dichiarato De Luca, a margine della cerimonia di intitolazione della piazza antistante il Museo Città Creativa ad Ugo Marano – È giusto ricordare che il primo a chiedere i controlli alla Regione è stato l’allora presidente della Regione, cioè chi vi sta parlando. Il controllo è stato quindi sollecitato da me e deve essere certificato da due organismi regionali: Arpac e Asl. Se l’impianto è inquinante, va chiuso immediatamente. In caso contrario, bisogna fare di tutto, d’intesa con le organizzazioni sindacali, per delocalizzare comunque quell’attività, che non può essere collocata nel cuore di una città. Ma il tema ambientale è di competenza della Regione. La smettano, quindi, di fare demagogia e di farci perdere tempo». Intanto, il sindaco ha acceso nuovamente i riflettori sulla questione sicurezza, all’indomani dell’atto vandalico in piazza San Francesco: “Un primo strumento per garantire il rispetto del territorio è la buona educazione, il senso civico. Altrimenti diventa impossibile assicurare il decoro di una città. Serve un lavoro di lungo periodo, perché ho la sensazione che in questi anni si siano completamente perdute le regole della buona educazione, della civiltà e del rispetto del bene pubblico. Dobbiamo rieducare la nostra comunità – ha detto De Luca – Poi c’è il sistema delle telecamere. A Porta Rateprandi abbiamo installato telecamere, anche nascoste, che ci consentono di individuare, a distanza di qualche giorno, vandali e delinquenti. Sempre a Porta Rateprandi abbiamo individuato alcuni responsabili dell’abbandono dei rifiuti. Stiamo inoltre esaminando le immagini registrate dalle telecamere di piazza San Francesco e credo che riusciremo a individuare anche lì i vandali. Serve un po’ di pazienza, ma li individueremo tutti, con i droni o con la videosorveglianza». Il sindaco ha poi annunciato che «è in corso una progettazione per l’installazione di telecamere per oltre 250 mila euro nei luoghi più sensibili della città. Avremo quindi, credo a brevissimo, un sistema di controllo capillare attraverso la videosorveglianza. Con un po’ di pazienza riusciremo sia a rieducare la comunità sia a individuare i vandali. Io sono molto fiducioso. Nel frattempo il reparto che abbiamo istituito per il controllo della sicurezza e il contrasto ai vandali, a chi rovista nei rifiuti e ai parcheggiatori abusivi continua il proprio lavoro. In questo caso, però, abbiamo bisogno di norme nazionali che rendano davvero efficace l’azione di contrasto», ha aggiunto. Il riferimento è ancora una volta alle poche misure a disposizione per allontanare, ad esempio, un parcheggiatore abusivo: «Per intenderci, se un parcheggiatore abusivo torna il giorno dopo essere stato allontanato da una piazza, non succede assolutamente nulla. Ci sono parcheggiatori abusivi con decine di denunce a proprio carico, ma continuano indisturbati perché non è previsto, ad esempio, l’arresto domiciliare per chi viola il Daspo urbano, cioè il divieto di permanenza in un determinato territorio – ha concluso – Anche su questo porteremo avanti un’iniziativa nei confronti del Governo nazionale. Per questo organizzeremo una Conferenza nazionale sulla sicurezza urbana».