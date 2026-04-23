Donna muore dopo un intervento neurochirurgico

Una donna di 55 anni è morta all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, in provincia di SALERNO, poche ore dopo un intervento neurochirurgico. La Procura ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia. Sulla vicenda sono in corso indagini. Il decesso è avvenuto nella giornata di martedì, dopo un’operazione per l’asportazione di un angioma cerebrale eseguita in mattinata. Secondo quanto si apprende, l’intervento sarebbe riuscito e nel primo pomeriggio i medici avevano rassicurato i familiari sulle condizioni della paziente, originaria del Golfo di Policastro. Circa tre ore più tardi, però, il quadro clinico è improvvisamente peggiorato fino al decesso, nonostante i tentativi di rianimazione. I familiari hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per chiarire l’accaduto. L’esame autoptico dovrà accertare le cause della morte ed eventuali responsabilità, sia legate all’intervento sia alla gestione del post-operatorio.
Categorie
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco