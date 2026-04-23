Ultimo saluto a Biagio De Giovanni, il filosofo prestato alla politica

Istituzioni, politica e intellettuali si sono ritrovati oggi al Maschio Angioino per l’ultimo saluto a Biagio De Giovanni, filosofo e politico. Nella Sala dei Baroni è stata allestita la camera ardente e si è svolto anche un momento di ricordo. In sala la moglie Silvana Nitti e il figlio Michele. “Portare il saluto della città a Biagio De Giovanni è compito ingrato – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – è una perdita grande, difficilmente colmabile per la grande eredità che lascia a Napoli e a tutti coloro che lo hanno letto e seguito. Con il suo impegno ha dimostrato nei fatti che quando c’è grande capacità intellettuale e di pensiero è quasi un dovere riuscire a trasferire l’impegno a livello locale, nazionale ed europeo: questo è un grande insegnamento in un momento in cui la politica fa fatica e in cui c’è bisogno di un pensiero profondo. De Giovanni ha sempre guardato lontano a una dimensione europea, moderna e riformista e questo è il contributo più importante che ha dato al dibattito politico, l’eredità più grande che ci lascia”. Tra i presenti, l’ex presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l’ex sindaco di Napoli, Antonio Bassolino con la moglie Annamaria Carloni, il presidente del Consiglio regionale, Massimiliano Manfredi, l’ex parlamentare Umberto Ranieri, gli ex assessori del Comune di Napoli, Nino Daniele ed Enrico Cardillo, Luigi Marino dell’Anpi, lo storico Paolo Macrì, il filosofo Roberto Esposito, il giornalista Claudio Velardi. Tra coloro che hanno voluto condividere il proprio ricordo, Bassolino che ha parlato di “perdita grave per la nostra città e per la cultura italiana. E’ stato un napoletano, meridionale, italiano ed europeo con i piedi qui nella nostra terra ma sapeva guardare al mondo. E’ stato davvero un maestro, uomo delle istituzioni e politico fine”. Di De Giovanni è stata ricordata anche la sua passione per la storia dell’arte, la pittura e i quadri di cui ha parlato lo storico dell’arte e museologo, Pier Luigi De Castris. Nel corso della cerimonia laica sono stati anche letti alcuni messaggi di coloro che non sono potuti essere presenti, ma che non hanno voluto far mancare la propria vicinanza alla famiglia, tra cui Beppe Vacca. In conclusione, il figlio Michele ha preso la parola per ringraziare i presenti: “Io e mia madre siamo qui oggi per ascoltare, ricordare ed elaborare il nostro lutto personale e per esprimere gratitudine, stima e affetto per i vostri contributi. Papà avrebbe detto: è stato un funerale veramente ben riuscito”.