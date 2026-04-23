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Pagani: nominata Commissione straordinaria
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Pagani: nominata Commissione straordinaria

  • Aprile 23, 2026
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Pagani: nominata Commissione straordinaria

Il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale, del Sindaco e della Giunta del Comune di Pagani, dando esecuzione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2026. Il provvedimento arriva nelle more dell’adozione del decreto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica e segna un passaggio formale verso la gestione commissariale dell’Ente.

Contestualmente, è stata nominata una Commissione Straordinaria per la gestione provvisoria del Comune, composta da: la viceprefetto Maria Cristina Caruso; il viceprefetto aggiunto Aniello De Angelis; il dirigente di seconda fascia Francesco Puglisi. La Commissione guiderà l’amministrazione comunale fino al ripristino degli organi elettivi.

Revocati i comizi elettorali

Con un ulteriore provvedimento, il Prefetto ha disposto anche la revoca dei comizi elettorali, inizialmente fissati per domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. La decisione è diretta conseguenza dello scioglimento dell’ente e comporta il rinvio della tornata elettorale, in attesa del completamento dell’iter istituzionale e della successiva indizione di nuove elezioni.

Gestione commissariale

L’affidamento del Comune a una Commissione Straordinaria rappresenta una misura prevista dall’ordinamento per garantire la continuità amministrativa e la legalità dell’azione pubblica, in una fase di transizione particolarmente delicata per l’Ente. Restano ora da definire i tempi del decreto presidenziale di scioglimento e quelli per il ritorno alle urne.

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