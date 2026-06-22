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Salerno

Donazione organi, Ruggi ringrazia la famiglia del giovane Matteo

  • Giugno 22, 2026
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Donazione organi, Ruggi ringrazia la famiglia del giovane Matteo

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona desidera esprimere il più profondo sentimento di vicinanza e gratitudine alla madre del giovane Matteo Petti che, in un momento di indicibile dolore segnato dalla tragica e improvvisa perdita del proprio figlio, ha trovato la forza di compiere un gesto di straordinaria generosità acconsentendo alla donazione delle cornee.

 

Una scelta di altissimo valore umano, etico e civile che consentirà ad altre persone di ricevere una concreta opportunità di cura e che testimonia come, anche nelle circostanze più drammatiche, possano emergere sentimenti di altruismo, solidarietà e attenzione verso il prossimo.

La donazione rappresenta uno dei più nobili esempi di amore per la vita e di responsabilità sociale. In questo caso assume un significato ancora più profondo, poiché nasce da una madre che, nel momento più difficile che un genitore possa affrontare, ha saputo trasformare il proprio dolore in un gesto capace di generare speranza per altre persone e per le loro famiglie.

L’Azienda desidera inoltre esprimere apprezzamento per la sensibilità istituzionale e la tempestiva collaborazione dell’Autorità Giudiziaria che, nel pieno rispetto delle esigenze investigative e delle prerogative di legge, ha consentito una rapida definizione degli adempimenti di competenza, rendendo possibile il compimento del percorso di donazione.

La sinergia tra familiari, istituzioni e operatori sanitari rappresenta il fondamento di ogni percorso di donazione e costituisce un esempio concreto di come, anche da una tragedia così dolorosa, possa nascere un messaggio di speranza e di solidarietà.

A nome della Direzione Strategica e dell’intera comunità ospedaliera, rivolgiamo alla famiglia di Matteo il più sincero ringraziamento e il più rispettoso abbraccio ideale per la sensibilità, la dignità e la generosità dimostrate.

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