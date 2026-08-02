Milanese, ‘al congresso regionale FI io con Martusciello’

“Il congresso regionale di Forza Italia, in programma per il prossimo 9 settembre, sarà un grande momento di democrazia e di confronto, ma anche una enorme occasione, da non perdere, per dare continuità ad un progetto politico che, sul territorio campano, si è rivelato vincente grazie al prezioso lavoro portato avanti dal nostro coordinatore Fulvio Martusciello”. Lo afferma Guido Milanese, vice coordinatore regionale di FI. “Prima le Europee del 2024 – rcorda – poi le Regionali del 2025, infine le amministrative del 2026: tutti gli appuntamenti elettorali hanno fatto registrare una crescita del consenso per Forza Italia che si conferma uno stabile punto di riferimento per il voto moderato all’interno della coalizione di centro destra. E, a proposito di centro destra, voglio ricordare come la nostra lista alle Comunali di Salerno, in una situazione politicamente proibitiva, è stata la prima tra tutti i partiti dell’alleanza”. Adesso si apre la stagione delle Politiche 2027. “In Campania”, continua Milanese, “ci confronteremo con la Regione del Campo Largo di Fico e con tutti i Comuni capoluogo a guida centro sinistra. E’ anche per questa ragione che saro’ al fianco di Fulvio Martusciello per la sua riconferma alla guida di Forza Italia in Campania, considerata la sua lunga esperienza, la profonda conoscenza dei territori, la grande capacità di confrontarsi con ogni angolo della regione”