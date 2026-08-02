Stretto di Messina M65: trionfa il salernitano Massimo Barbato

Si è celebrata la 62ª edizione della storica gara internazionale, un evento in cui le categorie Master vedono confrontarsi nuotatori di altissimo livello su un percorso classico di circa 3,5–5.2 km tra la Sicilia e la Calabria. A primeggiare con un meritatissimo primo posto Massimo Barbato, socio del club granata 2010. E proprio dal Presidente Salvatore Orilia sono arrivati i complimenti per la vittoria. «Come Presidente, insieme a tutti i soci del club, ti facciamo i nostri auguri per la meravigliosa affermazione, siamo orgogliosi di te». Dettagli sulla Categoria e sulla GaraCategoria M65: Identifica gli atleti Master del nuoto di età compresa tra i 65 e i 69 anni. Il livello in questa fascia è incredibilmente competitivo, con tempi spesso vicini a quelli delle categorie più giovani.Il Percorso Classico: La rotta agonistica tradizionale della Traversata dello Stretto unisce Capo Peloro / Punta Faro (Messina) a Villa San Giovanni (Reggio Calabria). I nuotatori devono affrontare forti correnti marine e i tipici vortici dello Stretto. I Nuotatori Over 65 nello Stretto: Quello dello Stretto di Messina è un campo di gara storico dove gli atleti master firmano regolarmente imprese straordinarie. Ad esempio, nelle traversate non competitive e in quelle ufficiali, atleti ultrassessantenni completano regolarmente il tragitto in tempi eccellenti (spesso compresi tra i 45 e i 60 minuti a seconda delle correnti).