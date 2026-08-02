Salerno, è morto l’avvocato Dario Barbirotti

È morto nella notte Dario Barbirotti, avvocato, ex consigliere regionale e figura storica dell’ambientalismo salernitano. Per anni è stato protagonista della vita politica cittadina, distinguendosi per il costante impegno nella tutela dell’ambiente, dei diritti civili e del territorio.

Consigliere comunale, consigliere regionale della Campania e portavoce provinciale di Europa Verde, Barbirotti aveva dedicato la sua attività pubblica alle battaglie ecologiste, tornando anche recentemente sulla scena politica con la candidatura alle elezioni regionali nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra.

Tra gli incarichi più significativi della sua carriera anche la presidenza del Consorzio di Bacino Salerno 2, durante gli anni più difficili dell’emergenza rifiuti in Campania. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo politico e associativo salernitano, dove era considerato un punto di riferimento per l’impegno civico e ambientale.

I funerali saranno celebrati lunedi 3 agosto alle ore 16.00, presso la Chiesa di Santa Maria a Mare di Mercatello, Salerno.