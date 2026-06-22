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Pontecagnano nuovo defibrillatore in memoria di Alberto Massa
Provincia Pontecagnano

Pontecagnano nuovo defibrillatore in memoria di Alberto Massa

  • Giugno 22, 2026
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Pontecagnano nuovo defibrillatore in memoria di Alberto Massa

È stato inaugurato ieri sera, alle 19.30, in Via Diciotto Giugno a Pontecagnano Faiano, un nuovo defibrillatore automatico esterno (DAE) messo a disposizione della cittadinanza dalla Pubblica Assistenza Vo.P.I. e dedicato alla memoria del sociologo Alberto Massa, figura molto conosciuta e stimata sul territorio.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, il presidente della Vo.P.I. Vincenzo Savarese e i rappresentanti dell’associazione Polo XVIII Giugno, promotrice dell’iniziativa insieme agli amici di Alberto Massa.

L’installazione del dispositivo rappresenta un importante passo avanti nel potenziamento della rete di cardioprotezione urbana, garantendo un presidio salvavita disponibile per residenti e passanti in caso di emergenze cardiache.

Il nuovo DAE sarà accessibile alla comunità e si inserisce in un percorso di sensibilizzazione sull’importanza del primo soccorso e della tempestività degli interventi in situazioni critiche.

Un gesto concreto che unisce memoria, solidarietà e prevenzione, nel ricordo di Alberto Massa e con un messaggio chiaro: quando si tratta di salvare una vita, ogni secondo può fare la differenza.

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