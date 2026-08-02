Campi Flegrei, Bicchielli, ‘fare luce su galleria Monte Olibano’

La nuova chiusura della linea Cumana, con i danni riscontrati nella galleria del Monte Olibano dopo il terremoto, conferma che le preoccupazioni espresse nelle scorse ore, insieme alle criticità emerse già nel corso della nostra missione nei Campi Flegrei dello scorso maggio, erano tutt’altro che infondate”. Lo sostiene Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, all’indomani dell’annuncio dell’apertura di una inchiesta da parte della Commissione per “accertare cause, eventuali criticità pregresse e verificare se siano state adottate tutte le misure di prevenzione necessarie”. “Proprio durante quel sopralluogo avevamo manifestato forti perplessità sulla scelta della Regione Campania di realizzare una galleria in un’area così fragile dal punto di vista geologico, interessata da un fenomeno bradisismico e sismico in continua evoluzione – spiega – Una decisione politica che già allora ritenevamo meritasse un’attenta verifica sotto il profilo della sicurezza. La sicurezza dei cittadini e dei pendolari viene prima di ogni altra considerazione e le verifiche in corso sono doverose”. “Si tratta di una galleria realizzata recentemente in un’area estremamente delicata, ai piedi del Monte Olibano e in prossimità della Solfatara, interessata da un fenomeno bradisismico in continua evoluzione. È indispensabile accertare se la scelta politica della Regione Campania di realizzare quest’opera in un contesto così vulnerabile sia stata accompagnata da una progettazione, da una costruzione e da un sistema di monitoraggio pienamente adeguati alle peculiari condizioni geologiche dell’area – sottolinea – Se emergeranno elementi che lo rendano necessario, la Commissione è pronta ad approfondire ogni aspetto di questa vicenda nell’ambito delle proprie competenze. I cittadini hanno diritto a infrastrutture sicure e a risposte chiare. Non è il tempo delle polemiche, ma della trasparenza e dell’accertamento dei fatti, anche rispetto alle responsabilità politico-amministrative che hanno portato alla realizzazione di quest’opera durante la presidenza della Regione Campania di Vincenzo De Luca”.