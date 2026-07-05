RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Quando la scuola finisce sotto osservazione: le domande che il Fresa-Pascoli non può lasciare senza risposta L’inclusione degli alunni con disabilità, la tutela della privacy, il clima lavorativo, i rapporti con le famiglie e la trasparenza amministrativa. Sono questi i temi al centro di una serie di segnalazioni che, secondo diverse fonti, si susseguono da tempo e che oggi pongono una domanda semplice ma fondamentale: è stato fatto tutto ciò che la legge impone per garantire il corretto funzionamento di una scuola pubblica? La scuola è il luogo in cui lo Stato incontra ogni giorno le famiglie. È il luogo in cui si costruiscono diritti, fiducia e futuro. Per questo motivo, quando emergono segnalazioni ricorrenti riguardanti il funzionamento di un istituto scolastico, il silenzio non può sostituire la trasparenza e le domande non possono rimanere senza risposta. Negli ultimi anni numerose segnalazioni, provenienti da famiglie e da personale scolastico, hanno richiamato l’attenzione su alcuni aspetti della gestione dell’Istituto Comprensivo Fresa-Pascoli. Si tratta di questioni che non possono essere affrontate sulla base di opinioni o indiscrezioni, ma che meritano un rigoroso approfondimento giornalistico fondato esclusivamente su documenti, atti amministrativi e verifiche oggettive. Tra i temi più delicati emerge quello dell’inclusione scolastica. Secondo le segnalazioni raccolte, vi sarebbero stati interrogativi sull’organizzazione del sostegno agli alunni con disabilità, sulla convocazione e sul funzionamento dei Gruppi di Lavoro Operativi (GLO), sulla continuità delle figure specializzate e sulla piena partecipazione degli studenti con bisogni educativi speciali alla vita della classe. L’inclusione non rappresenta una scelta organizzativa: è un diritto garantito dalla Costituzione e dalla legge. Per questo ogni eventuale criticità, se confermata, meriterebbe un’attenta verifica per comprendere quali iniziative siano state adottate dagli organi competenti e con quali risultati. Un secondo ambito riguarda la protezione dei dati personali. Le richieste di approfondimento riguardano le modalità di pubblicazione di fotografie e contenuti relativi agli studenti sui canali istituzionali, la raccolta del consenso delle famiglie e la gestione degli account digitali collegati ai servizi scolastici. Si tratta di aspetti che richiedono un accertamento documentale puntuale, nell’interesse sia degli studenti sia della stessa amministrazione scolastica. Accanto a queste questioni emergono segnalazioni relative al clima organizzativo interno. Alcuni docenti avrebbero rappresentato difficoltà nei rapporti professionali, contestazioni disciplinari e tensioni nell’ambiente di lavoro. Anche su questo fronte, eventuali valutazioni possono basarsi esclusivamente su provvedimenti ufficiali, relazioni ispettive, atti amministrativi e documentazione verificabile. Vi è poi il rapporto con le famiglie. Diversi genitori riferiscono di aver chiesto chiarimenti su temi riguardanti il sostegno, l’organizzazione didattica, il percorso musicale e altri aspetti della vita scolastica, lamentando tempi di risposta ritenuti insufficienti o comunque non soddisfacenti. Altri richiamano presunte tensioni istituzionali e chiedono maggiore trasparenza sulla gestione amministrativa e sull’andamento delle iscrizioni. Sono elementi che, se realmente presenti negli atti, riguardano direttamente la qualità di un servizio pubblico essenziale e meritano di essere esaminati con rigore, equilibrio e imparzialità. Il punto centrale, tuttavia, non è stabilire chi abbia ragione prima degli accertamenti. La vera questione è un’altra. Esistono esposti agli uffici scolastici competenti? Sono stati avviati accertamenti? Quali verifiche sono state svolte? Sono state formulate prescrizioni, raccomandazioni o archiviazioni? Quali risposte sono state fornite ai cittadini che hanno presentato segnalazioni? Sono domande legittime, alle quali soltanto la documentazione ufficiale può offrire una risposta. Il giornalismo svolge la sua funzione più importante quando illumina fatti di interesse pubblico senza sostituirsi agli organi di controllo e senza anticiparne le conclusioni. È questo il metodo che consente di tutelare contemporaneamente il diritto dei cittadini a essere informati e il diritto di ogni persona coinvolta a vedere rappresentata la propria posizione.Per questo un’inchiesta giornalistica sull’Istituto Comprensivo Fresa-Pascoli dovrebbe partire dagli atti: richieste di accesso agli atti, verbali, relazioni, corrispondenza istituzionale, dati sulle iscrizioni, eventuali controlli degli uffici competenti e ogni altro documento utile a ricostruire con precisione ciò che è realmente accaduto. Solo la trasparenza può dissipare ogni dubbio. Se le procedure sono state corrette, un accertamento pubblico contribuirà a rafforzare la fiducia nell’istituzione scolastica. Se, invece, dovessero emergere criticità, sarà compito delle autorità competenti adottare le misure previste dalla legge. Perché la scuola è un bene di tutti. E ogni domanda posta nell’interesse degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico merita una risposta fondata sui fatti, non sulle supposizioni. Lettera firmata