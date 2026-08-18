Salernitana, D’Ursi: Felicissimo di essere qui

Prime parole da calciatore della Salernitana per Eugenio D’Ursi, intervenuto davanti alla sede del club allo stadio Arechi dopo l’ufficializzazione del suo trasferimento in granata.

L’attaccante ha mostrato subito entusiasmo in vista della nuova avventura: «Ci vediamo lunedì allo stadio. Sono pronto per la partita dell’ex. Sono carico e speriamo di fare un gran campionato».

D’Ursi non nasconde la soddisfazione per l’approdo a Salerno: «Sono felicissimo di essere qua, darò tutto per questi colori e per la tifoseria».