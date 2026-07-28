Dipendenza dal gioco: 1252 persone in cura nella provincia di Salerno

Sono 1252 le persone in cura per la dipendenza dal gioco d’azzardo presso le strutture dell’Azienda Sanitaria Locale (Asl) di Salerno, che fornisce servizi a 158 comuni nella provincia. Il dato – si legge su Agipronews -è riportato nel settantacinquesimo bollettino della “Data Room” di As.Tro, l’associazione degli operatori di gioco lecito, che ha elaborato i dati ufficiali forniti dalla stessa Azienda: la struttura ha un bacino di utenza di oltre 1 milione di cittadini. La percentuale di persone in cura nel 2024, rispetto al totale della popolazione, è dunque pari allo 0,13%. L’iniziativa di As.Tro, come scritto in una nota, serve a comprendere meglio il fenomeno del gioco d’azzardo patologico. Già da alcuni mesi l’associazione ha iniziato a inviare istanze di accesso civico generalizzato a tutte le aziende sanitarie presenti sul territorio nazionale, per conoscere il numero di pazienti in cura per dipendenza da gioco nei rispettivi territori di competenza. “Lo scopo – spiega As.Tro – è quello di creare una banca dati, basata su numeri reali, la cui utilità non sarà soltanto a beneficio degli operatori del settore, delle associazioni del terzo settore impegnate nella lotta ai fenomeni di dipendenza, degli enti di ricerca e dei decisori politici, ma anche della stessa opinione pubblica, la quale merita di arricchirsi della conoscenza dei dati relativi alle tematiche che contrassegnano il dibattito pubblico”.
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