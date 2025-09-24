De Luca: no a carnevale politico

“Se vengono persone che fanno un lavoro rigoroso, senza fare di nuovo debiti, senza fare porcherie clientelari e senza perdersi nella politica politicante, noi daremo una mano, quali che siano gli amministratori che arrivano. Se arriva gente che comincia a fare il carnevale politico, cioè comincia a buttare la Regione Campania nella palude nella quale l’abbiamo trovata, faremo la guerra, combatteremo in maniera civile per difendere gli interessi delle nostre comunità, di Napoli e di tutta la regione”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine della presentazione del nuovo treno Caf della linea metropolitana Piscinola-Aversa. “Abbiamo affrontato le tre grandi emergenze che abbiamo trovato davanti a noi: la sanità, l’ambiente e i rifiuti e il trasporto pubblico locale. Abbiamo fatto un lavoro immenso, abbiamo completato per il 90% le opere strategiche, ci aspettiamo che sia completato tutto il resto. Non c’è da fare niente di straordinario, basta completare le cose in corso, in maniera seria, concentrandosi sul lavoro amministrativo e non su altro”, ha aggiunto De Luca.
