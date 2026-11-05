Delegazione della FENAILP ha incontrato il sindaco De Luca

Dal Centro Agroalimentare alle nuove prospettive del turismo, passando per la riqualificazione urbana e la necessità di rendere Salerno attrattiva durante tutto l’anno. È stato un confronto ad ampio raggio quello che ieri mattina, a Palazzo di Città, ha visto protagonisti il sindaco Vincenzo De Luca e una delegazione della FENAILP, impegnati in oltre un’ora e mezza di dialogo sulle priorità economiche e sulle prospettive di sviluppo della città. Un incontro che ha prodotto anche un primo risultato concreto: tra lunedì e martedì è previsto un tavolo operativo dedicato al Centro Agroalimentare di Salerno, per affrontare e risolvere alcune delle questioni che interessano la struttura. A questo primo appuntamento seguiranno convocazioni specifiche per i singoli comparti economici, così da approfondire esigenze e proposte delle diverse categorie. Alla riunione hanno partecipato il presidente provinciale FENAILP Sabato Pecoraro, il segretario nazionale Mario Arciuolo, il presidente cittadino con delega al Commercio Gregorio Saetta, il presidente di FENAILP Artigianato Sergio Casola, il presidente nazionale FENAILP Turismo Marco Sansiviero, il presidente di Federittici FENAILP Franco Martignetti e il presidente di Assomare Italia – FENAILP Turismo Davide Di Stefano, insieme ad altri dirigenti dell’associazione. IL TURISMO E LA SFIDA DEI PERNOTTAMENTI Tra i temi centrali, la necessità di consolidare il ruolo di Salerno come destinazione turistica, valorizzando le nuove opportunità che si stanno aprendo per il territorio. Tra queste, la programmazione di Costa Crociere, che ha già inserito Salerno come destinazione di partenza di una crociera, rappresenta un’occasione significativa. Un cambiamento che può incidere sulla qualità stessa dei flussi: non soltanto visitatori di passaggio, ma viaggiatori che scelgono di soggiornare in città almeno una notte, trasformando la presenza escursionistica in una permanenza turistica con ricadute più ampie su alberghi, ristorazione, commercio e servizi. In questo scenario diventa fondamentale rafforzare la capacità ricettiva, anche attraverso una maggiore integrazione con le strutture alberghiere dell’area di Pontecagnano, in una logica di collaborazione e reciprocità tra territori. Tra le prospettive da approfondire anche la possibilità di valorizzare il palazzetto dello sport nelle vicinanze dello stadio Arechi come sede per congressi e appuntamenti di richiamo, ampliando così l’offerta cittadina anche sul fronte del turismo congressuale. UNA CITTÀ ATTRATTIVA ANCHE DOPO LE LUCI D’ARTISTA Un altro nodo affrontato riguarda la destagionalizzazione. Se l’estate e Luci d’Artista rappresentano due momenti importanti per l’attrattività di Salerno, resta da colmare il vuoto che si registra tra gennaio e febbraio, quando la città fatica a proporre occasioni di richiamo per visitatori e turisti. FENAILP ha evidenziato la necessità di individuare un grande appuntamento capace di fare da cerniera tra la stagione natalizia e quella primaverile, alimentando i flussi anche nei mesi tradizionalmente meno dinamici. Il confronto ha toccato anche le trasformazioni urbanistiche del centro storico, dove gli interventi di demolizione finalizzati alla realizzazione di nuove piazze possono rappresentare un’occasione di riqualificazione e di nuova vivibilità degli spazi urbani. Tra gli interventi richiamati anche quello sulla fontana dedicata a Falcone e Borsellino. LE CATEGORIE AL TAVOLO CON L’AMMINISTRAZIONE Commercio, artigianato, turismo, pesca, nautica ed economia del mare sono stati affrontati attraverso le istanze dei rispettivi rappresentanti. L’obiettivo è superare un confronto esclusivamente istituzionale e costruire un percorso di lavoro che consenta di affrontare le criticità settore per settore, individuando priorità e possibili soluzioni. «Le imprese non chiedono soltanto ascolto, ma la possibilità di partecipare concretamente alle scelte che riguardano il futuro economico della città», è la linea espressa dalla delegazione FENAILP, che ha confermato la propria disponibilità a mettere a disposizione dell’Amministrazione competenze ed esperienze maturate nei diversi comparti. Il tutto per una Salerno più competitiva, accogliente e capace di generare nuove opportunità di sviluppo e occupazione.