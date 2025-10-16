De Luca: “Sereni, a capotavola ci sono sempre io, controllo tutto” - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Comolake, Nobile (Agid): “Dibattito che c’è oggi su Ai si basa su rischi, ma rimane ausilio”
Sollecito: “Neanche assoluzione toglie il marchio a innocente, lo vedo anche in Garlasco”
Terzo settore, cooperativa Pepita scelta per iniziativa ‘Connessioni al Femminile’ di Baci Perugina
Comolake, Santacroce: “Quantum Lake iniziativa collegata anche ad altri progetti”
Ultimora Campania

De Luca: “Sereni, a capotavola ci sono sempre io, controllo tutto”

  • Ottobre 16, 2025
  • 0
  • 107
  • 2 Min Read
De Luca: “Sereni, a capotavola ci sono sempre io, controllo tutto”

Tra ironia e determinazione, Vincenzo De Luca torna a dettare la linea. Nel corso del suo intervento all’ex base Nato di Bagnoli, in occasione dell’inaugurazione del Distretto Campano dell’Audiovisivo, il presidente della Regione Campania ha scherzato sul tema della successione alla guida di Palazzo Santa Lucia, senza però rinunciare al suo tono perentorio:

“Voglio tranquillizzarvi, perché siamo in una fase politica complicata e triste, ma occhio, io controllo. Il capotavola non è alla testa del tavolo ma dove sto seduto io”.

Un passaggio ironico, subito stemperato, ma che lascia intendere come De Luca voglia mantenere un ruolo di regia anche nel futuro della Regione.

Il governatore ha poi ribadito l’importanza degli investimenti strategici avviati:

“Questo di Bagnoli è uno degli interventi che deve andare avanti. Noi non ce ne andiamo alle Seychelles, restiamo qui a pensare a grandi opere per Napoli, dal Faro alla nuova rete degli ospedali. Sono interventi che portano lavoro e creano nuove identità”.

Non è mancata, come di consueto, una stilettata alle lentezze burocratiche:

“Le nostre strutture regionali si impegnino per l’eternità. O camminate e andate avanti, altrimenti ci rivediamo a breve. Qui senza frusta si fermano, mentre in altre regioni le cose camminano da sole”.

In chiusura, De Luca ha rivendicato con orgoglio i risultati del suo decennio di governo:

“Ho incontrato campani che vivono a Torino e a Firenze e mi hanno detto che abbiamo ridato identità e orgoglio a questa Regione, un tempo conosciuta solo per rifiuti e camorra. Oggi siamo guardati come esempio di rigore e correttezza amministrativa. È stata una rivoluzione democratica, e non è stata semplice”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013