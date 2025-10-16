De Luca: “Sereni, a capotavola ci sono sempre io, controllo tutto”

Tra ironia e determinazione, Vincenzo De Luca torna a dettare la linea. Nel corso del suo intervento all’ex base Nato di Bagnoli, in occasione dell’inaugurazione del Distretto Campano dell’Audiovisivo, il presidente della Regione Campania ha scherzato sul tema della successione alla guida di Palazzo Santa Lucia, senza però rinunciare al suo tono perentorio:

“Voglio tranquillizzarvi, perché siamo in una fase politica complicata e triste, ma occhio, io controllo. Il capotavola non è alla testa del tavolo ma dove sto seduto io”.

Un passaggio ironico, subito stemperato, ma che lascia intendere come De Luca voglia mantenere un ruolo di regia anche nel futuro della Regione.

Il governatore ha poi ribadito l’importanza degli investimenti strategici avviati:

Non è mancata, come di consueto, una stilettata alle lentezze burocratiche:

In chiusura, De Luca ha rivendicato con orgoglio i risultati del suo decennio di governo:

“Ho incontrato campani che vivono a Torino e a Firenze e mi hanno detto che abbiamo ridato identità e orgoglio a questa Regione, un tempo conosciuta solo per rifiuti e camorra. Oggi siamo guardati come esempio di rigore e correttezza amministrativa. È stata una rivoluzione democratica, e non è stata semplice”.