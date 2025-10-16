“Ruggi”, Polichetti (Udc): “Da 3 giorni un 77enne è bloccato sulla barella” - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Comolake, Nobile (Agid): “Dibattito che c’è oggi su Ai si basa su rischi, ma rimane ausilio”
Sollecito: “Neanche assoluzione toglie il marchio a innocente, lo vedo anche in Garlasco”
Terzo settore, cooperativa Pepita scelta per iniziativa ‘Connessioni al Femminile’ di Baci Perugina
Comolake, Santacroce: “Quantum Lake iniziativa collegata anche ad altri progetti”
Attualità Salerno

“Ruggi”, Polichetti (Udc): “Da 3 giorni un 77enne è bloccato sulla barella”

  • Ottobre 16, 2025
  • 0
  • 74
  • 2 Min Read
“Ruggi”, Polichetti (Udc): “Da 3 giorni un 77enne è bloccato sulla barella”

Da tre giorni un uomo di 77 anni è bloccato su una barella nel Pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, in attesa di un posto letto. L’anziano, affetto da polmonite e reduce da un intervento per melanoma, viene curato con antibiotici endovena mentre i familiari si occupano di assisterlo e persino di cambiargli le lenzuola, vista la carenza di personale disponibile. Una situazione che fotografa il profondo disagio vissuto da molti pazienti e familiari all’interno del presidio ospedaliero salernitano.

 

È inaccettabile che nel 2025 si possa assistere a scene del genere in un ospedale pubblico – dichiara Mario Polichetti, responsabile nazionale Sanità dell’Udc -. Lasciare un paziente anziano per giorni su una barella, senza un’adeguata assistenza e con risposte superficiali da parte della struttura, è una ferita alla dignità umana e professionale di chi opera nella sanità”.

Polichetti punta il dito contro la gestione del “Ruggi” di Salerno, chiedendo un immediato piano di emergenza: “Occorre intervenire subito per potenziare il personale, aumentare i posti letto e migliorare la gestione dei flussi in pronto soccorso. Non possiamo più accettare che la disorganizzazione diventi normalità”.

Il rappresentante dell’Udc sottolinea infine come il problema non riguardi solo Salerno ma l’intero sistema sanitario regionale, ormai schiacciato tra carenze croniche e cattiva programmazione. “La sanità campana ha bisogno di scelte coraggiose e di responsabilità. È tempo di restituire dignità ai pazienti e rispetto ai professionisti che ogni giorno affrontano situazioni al limite”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Attualità Cronaca

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013