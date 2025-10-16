Stop alle trasferte, potrebbe arrivare uno "sconto": l'indiscrezione - Le Cronache Ultimora
Stop alle trasferte, potrebbe arrivare uno "sconto": l'indiscrezione

  Ottobre 16, 2025
In occasione di Latina Salernitana i tifosi potrebbero, e il condizionale è d’obbligo, seguire i granata in trasferta. A breve infatti potrebbe giungere il provvedimento del Ministro Piantedosi con una “riduzione” rispetto al provvedimento iniziale: la riapertura delle trasferte ai tifosi potrebbe avvenire entro breve, secondo indiscrezioni di questi minuti, con uno sconto di circa un mese.

