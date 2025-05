De Luca sarà alla manifestazione su Gaza

La Regione Campania al momento non ha rapporti diretti con Israele e comunque nella giunta governata da Vincenzo De Luca si riflette sulla situazione a Gaza e sui rapporti con Israele che stanno cambiando, come accaduto oggi in Emilia Romagna. Anche De Luca è stato molto deciso in questi ultimi mesi a denunciare i forti attacchi israeliani ai cittadini palestinesi. Il governatore campano, apprende l’ANSA, parteciperà il 7 giugno alla manifestazione a Roma nata per “fermare il massacro del popolo palestinese”, come è stata definita dagli organizzatori Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein. Sarà anche la prima occasione di condivisione tra De Luca e i leader di Pd e M5s che poi dovranno parlare in vista delle elezioni regionali in Campania. Nei prossimi giorni ci sarà comunque riflessione in Regione Campania sulla situazione a Gaza.