Brico Center chiude dopo 32 anni: “Grazie di cuore, Salerno”

Un capitolo che si chiude, con gratitudine e un pizzico di malinconia. Dopo 32 anni di attività, il Brico Center di Salerno abbassa definitivamente le saracinesche. Inaugurato nel marzo del 1992, il negozio è stato per anni un punto di riferimento per gli amanti del fai-da-te, dell’arredo e della manutenzione domestica. Un luogo dove non si vendevano solo utensili e vernici, ma si condividevano idee, consigli, sorrisi e quotidianità.

Nel messaggio diffuso per annunciare la chiusura, lo staff ringrazia i clienti salernitani con parole sentite:

“Siete stati la nostra forza e la nostra motivazione. Grazie alla vostra fiducia siamo rimasti aperti così a lungo, attraversando insieme stagioni di cambiamento.”

Con lo stesso spirito, arriva anche un augurio sportivo e sincero ai successori: