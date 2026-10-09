Banca Monte Pruno ospita il Direttore Antiriciclaggio del Gruppo Cassa Centrale Marco Rago

Nel pomeriggio di ieri, a Salerno, la Banca Monte Pruno ha incontrato Marco Rago, Direttore Antiriciclaggio del Gruppo Cassa Centrale, per un momento di approfondimento e confronto sulle attività in ambito AML.

I lavori della seduta sono stati aperti dall’introduzione del Direttore Generale della BCC Monte Pruno Cono Federico, il quale ha illustrato le dinamiche che stanno interessando questo delicato settore per poi lasciare spazio al Direttore Antiriciclaggio di Cassa Centrale Marco Rago.

Ha contribuito alla discussione anche la Referente Interna AML della Banca Monte Pruno Fiorella Della Guardia.

Durante l’incontro, che ha avuto una forte valenza formativa, sono state condivise best practice, esperienze operative e riflessioni sulle attività effettuate.

Il dialogo ha consentito di approfondire il ruolo delle diverse strutture aziendali nella prevenzione dei rischi e l’importanza del coordinamento tra filiali, aree e Capogruppo, per rendere sempre più efficaci i presìdi antiriciclaggio.

Nel corso dell’incontro sono stati, inoltre, sottolineati i soddisfacenti risultati conseguiti dalla Banca in questo ambito, frutto dell’impegno delle strutture coinvolte e della costante attenzione alla qualità dei controlli e alla formazione del personale.

«Il confronto e la formazione continua – ha dichiarato il Direttore Generale Cono Federico – sono strumenti fondamentali per rafforzare la cultura dei controlli e la consapevolezza delle responsabilità di ciascuno. Le buone performance realizzate nell’ambito dell’antiriciclaggio valorizzano il lavoro quotidiano dei colleghi e ci stimolano a proseguire con la stessa attenzione e responsabilità. La collaborazione con la Capogruppo Cassa Centrale ci permette di condividere competenze e buone pratiche, traducendole in un impegno quotidiano a tutela della Banca, dei clienti e delle comunità. Ringraziamo Marco Rago per la sua grande disponibilità, per il professionale contributo offerto alla nostra struttura in questa occasione di crescita professionale, nonché per averci fatto visita, confermando la forte e continua sinergia esistente tra noi e la nostra Capogruppo, garanzia di valore ed efficienza. Questi incontri formativi hanno la forza di generare energia positiva nella struttura e mettere in azione competenze ed esperienze nella corretta gestione dei rischi in linea con le stringenti regole esistenti».