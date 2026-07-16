Pagani, clan Fezza: condannati Petrosino junior e Cacace

Pagani. Droga, estorsione e tentato omicidio. Due giovani condannati a oltre 16 anni di reclusione nell’ambito della mega inchiesta con decine di arresti nell’autunno 2025 quando fu ulteriormente defenestrato il clan Fezza/De Vivo di Pagani. A processare con il rito abbreviato i primi condannati per questa inchiesta è stato il giudice per le udienze preliminari del Tribunale per i Minorenni di Salerno che ha sanzionato con 8 anni di reclusione Giuliano Cacace (chiesti 14 anni dalla procura guidata da Angelo Frattini) per il quale- difeso da Agostino De Caro e Rino Carrara- è stato derubricato il reato di tentato omicidio e quindi assolto dalla contestazione e poi è stato condannato con 8 anni e mezzo Michele Petrosino D’Auria junior (anche per lui erano stati chiesti 14 anni)- assistito da Giuseppe Della Monica-, nipote del boss Gioacchino “spara spara” e figlio di Antonio al quale viene contestato anche il tentato omicidio di un 30enne paganese. Altri imputati (60 raggiunti da giudizio immediato e a processo con rito abbreviato) saranno in aula a settembre per la requisitoria del pm della Dda di Salerno Elena Guarino nell’ambito del giudizio immediato per il blitz del settembre scorso quando fu sgominato il clan Fezza/De Vivo. Tra loro anche il neo pentito Petranovic, figlio del capo cosca Tommaso Fezza ‘o furmaggiar che sconta ergastoli. Contestate estorsioni, spaccio di droga, cocaina soprattutto, armi e tentati omicidio per il controllo del territorio con espansione fino a Sant’Antonio Abate e Santa Maria La Carità. Nella richiesta della Dda ci sono i boss, le mogli e i sodali più vicini ai capi della consorteria paganese. Tra gli imputati, dunque, elementi di spicco e appartenenti al clan “Fezza De Vivo”, nonché ulteriori personaggi, inseriti nel contesto delinquenziale di Pagani e delle aree contigue. Sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione aggravata, riciclaggio, detenzione e porto illegali di armi, tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose, nonché il reato di associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di autovetture di grossa cilindrata. I proventi delle attività illecite sarebbero stati investiti in 21 attività tra ditte individuali e società che sono state destinatarie degli investimenti del clan. Tra gli arrestati del 2025 figurava anche il boss oggi 70enne Gioacchino Petrosino D’Auria conosciuto come “Spara Spara” e nonno di Michele junior. L’inchiesta ha origini dal filone madre (del dicembre 2022) quando la cosca anzichè essere decapitata si era rinforzata- soprattutto con la latitanza di Vincenzo Confessore- grazie l’innesto negli affari illeciti delle donne e dei tre minorenni che avevano preso il posto di chi era finito in carcere. Sotto l’egemonia della cosca non c’erano solo Pagani, Sarno, Sant’Egidio del Monte Albino, Angri e altre zone dell’Agro nocerino: la consorteria criminale infatti era arrivata a Sant’Antonio Abate e a Santa Maria La Carità a dettare legge e imporre lo spaccio di droga con metodi sperimentati altrove. Lo fece ingaggiando un personaggio legato a un clan malavitoso dei monti Lattari costringendolo allo spaccio insieme ad altri tre pusher. E chi osava ribellarsi, come capitò ad Angri in casa di uno spacciatore poi deceduto tragicamente, era oggetto di violente aggressioni. I due giovanissimi, Giuliano Cacace e Michele Petrosino junior, all’epoca dei fatti minorenni sono stati giudicati dal tribunale di Largo San Tommaso d’Aquino a Salerno e condannati rispettivamente a 8 e 8 anni e mezzo di reclusione.
Categorie
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco