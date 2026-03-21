De Luca, Pomicino ha sempre difeso gli interessi della Campania

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Paolo Cirino Pomicino. Esponente di punta della Democrazia Cristiana e della Prima Repubblica, ha sempre difeso con impegno gli interessi della Campania nel corso della sua attività politica e ha condiviso pienamente le tendenze di quella stagione politica riuscendo a garantire la realizzazione di opere importanti per la nostra regione per Napoli”. E’ quanto scrive, in un post su Facebook, Vincenzo De Luca. “Lo ricordo in modo particolare per la sua cordialità, la sua ironia e per aver partecipato alle vicende politiche del nostro Paese fino all’ultima fase della sua vita – sottolinea – Lo ricordo anche per il coraggio con cui ha affrontato gravi problemi di salute mantenendo sempre uno spirito positivo, per la volontà di produrre risultati concreti contribuendo sempre in maniera intelligente al dibattito politico”.