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Raid nel salone a Mariconda, ladro preso

  • Marzo 21, 2026
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Raid nel salone a Mariconda, ladro preso

Ancora un furto, il terzo in poche settimane, e la misura è colma. Nel mirino il salone “Il Brutto Anatroccolo” a Mariconda, dove un ladro è entrato di notte passando da un finestrone laterale.

Ripreso dalle telecamere mentre cercava contanti nel registratore, è riuscito a portare via appena 25 euro prima che scattasse l’allarme. L’intervento immediato della polizia ha permesso di bloccarlo in flagranza.

Sui social il titolare Gianluca Ricci ha pubblicato il video dello scasso, accompagnato da parole di forte esasperazione. Con lui Patrizia Rinaldi denuncia una situazione ormai insostenibile: furti ripetuti, arresti e rapide scarcerazioni.

“Lavoriamo tra sacrifici e paura – spiegano – e ogni volta basta un attimo per perdere tutto”.

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