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Provincia Sala Consilina

Epatite A, a Sala Consilina stop frutta fresca in mense scolastiche

  • Marzo 21, 2026
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Epatite A, a Sala Consilina stop frutta fresca in mense scolastiche

Misure straordinarie nelle mense scolastiche di Sala Consilina per contenere il rischio legato ai casi di epatite A. Il Comune salernitano ha deciso di sospendere temporaneamente la distribuzione di frutta fresca, sostituendola con confezioni monoporzione sigillate di purea di mele o pere.

 La scelta rientra in un pacchetto più ampio di interventi finalizzati a rafforzare la sicurezza alimentare nelle scuole. Parallelamente, infatti, è stato disposto un potenziamento delle procedure igienico-sanitarie da parte della ditta incaricata della preparazione dei pasti.

«La priorità è prevenire ogni possibile contagio e garantire standard elevati nella preparazione e distribuzione degli alimenti», hanno dichiarato il sindaco Domenico Cartolano e la consigliera delegata alla mensa Antonietta Cirone.

Un provvedimento precauzionale che si inserisce nel quadro delle iniziative adottate sul territorio per contenere la diffusione del virus, con particolare attenzione agli ambienti più sensibili come quelli scolastici.

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