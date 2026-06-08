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De Luca : musica consentita nei lidi, stop confermato per locali cittadini

  • Giugno 8, 2026
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De Luca : musica consentita nei lidi, stop confermato per locali cittadini

Passo indietro parziale, ma significativo, da parte del Comune di Salerno sulla disciplina delle attività musicali all’aperto. L’amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo De Luca si appresta infatti a varare un correttivo all’ordinanza che aveva introdotto il divieto di spettacoli e intrattenimenti musicali negli spazi esterni dei pubblici esercizi.

La modifica si è resa necessaria dopo le segnalazioni giunte dagli operatori turistici e dalle associazioni di categoria, che avevano evidenziato come il provvedimento, nato per contrastare i fenomeni della malamovida nei quartieri cittadini, finisse per coinvolgere anche gli stabilimenti balneari della fascia costiera proprio all’inizio della stagione estiva.

Il nuovo intervento normativo introdurrà dunque un regime differenziato. Per i lidi balneari sarà consentita la diffusione di musica, purché nel rispetto dei limiti acustici previsti e delle condizioni necessarie a garantire una corretta convivenza con il contesto circostante.

Diversa la situazione per il centro cittadino e le aree maggiormente interessate dalla movida. Qui la linea dell’amministrazione resta invariata: bar, ristoranti e pubblici esercizi non potranno organizzare intrattenimenti musicali o diffondere musica negli spazi esterni di pertinenza.

L’obiettivo dichiarato resta quello di tutelare il diritto al riposo dei residenti e contenere i fenomeni di disturbo della quiete pubblica che negli ultimi anni hanno alimentato numerose proteste e segnalazioni.

Nel frattempo sono già scattati i controlli. Nei giorni scorsi sarebbero stati elevati i primi verbali nei confronti delle attività ritenute non in regola, con sanzioni che raggiungono i mille euro.

I protocolli operativi e le modalità di verifica saranno aggiornati una volta pubblicato il provvedimento integrativo all’Albo Pretorio, che definirà nel dettaglio le nuove disposizioni.

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