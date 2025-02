De Luca, l’espressione “Terra dei fuochi” va cancellata

La sentenza dell’Unione Europea riguarda la gestione dei rifiuti pre 2013 e “noi abbiamo cominciato il lavoro di soluzione del problema”. Lo ha ricordato oggi il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, evidenziando che “l’espressione Terra dei fuochi deve essere cancellata perché quell’emergenza non c’è più” . “Devo ricordare 15 anni fa quando c’erano in maniera massiccia i fuochi – ha detto – al nord nei supermercati mettevano i cartelli dicendo che i prodotti non venivano dal sud”. Per De Luca “ora bisogna fare un’operazione verità e non bisogna farsi male con le proprie mani solo per fare un poco di demagogia”. A giudizio del governatore bisogna anche indicare chi deve fare i controlli in merito agli sversamenti.