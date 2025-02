Salernitana. Breda: risultato a Cesena

Alla vigilia della sfida Cesena-Salernitana , in programma domani, sabato primo marzo, alle ore 15, allo stadio “Manuzzi”, l’allenatore granata Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa, analizzando il momento della squadra e del prossimo impegno di campionato.

“Sicuramente la Salernitana non sta ottenendo i risultati che vorremmo, ma le cose possono cambiare. I problemi esistono per essere risolti. Mi auguro che presto si possa definire una gerarchia più chiara, sia nell’undici titolare che nelle altre situazioni di gioco”.

Pressing e atteggiamento

“Se sbagli il pressing, arrivi sempre in ritardo. Non è un problema caratteriale, ma di precisione nei movimenti. Questo gruppo non molla, dobbiamo solo essere più aggressivi e concreti. Stiamo valutando anche l’idea di un allenamento a porte aperte all’Arechi, ma bisogna individuare il momento giusto per farlo”.