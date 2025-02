Iannone, centrosinistra molla De Luca ma vuole suo sostegno

“Ormai De Luca è stato mollato da tutti ma chi lo scarica, cioè lo stesso Pd, è chi diceva di essere all’opposizione, il Movimento 5 stelle. Vogliono il suo sostegno e quello di chi è stato con lui per 10 anni. Una gattopardesca operazione che evidenzia solo l’ipocrisia di un campo largo che è il camposanto della coerenza”. Così, in una nota, il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario Regionale del Partito in Campania. “Vorrebbero far credere ai cittadini che è cambiato tutto per non cambiare nulla. La vera alternativa è solo il centrodestra che può portare il vero cambiamento e il buongoverno di Giorgia Meloni anche sui territori”, sottolinea.