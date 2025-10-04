De Luca jr segretario regionale. rimettiamo in moto partito con determinazione - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Premi: Comisso, vincono Balzano nella Narrativa e Tovaglieri nella Biografia
Sinner batte Altmaier e il caldo a Shanghai: “Qui è tutto diverso, devo conservare energie”
Da banana a mango made in Italy, aumenta produzione frutta esotica
De Luca jr: “grazie al governatore, ha dato l’anima”
Ultimora Campania

De Luca jr segretario regionale. rimettiamo in moto partito con determinazione

  • Ottobre 4, 2025
  • 0
  • 96
  • 2 Min Read
De Luca jr segretario regionale. rimettiamo in moto partito con determinazione

Piero De Luca nuovo segretario regionale dem. Le sue prime dichiarazioni

Assumo questo compito con umiltà e spirito di servizio, con la determinazione a lavorare sempre nel dialogo e nella collaborazione. L’obiettivo è uno: rafforzare e rilanciare la comunità democratica, nell’interesse dei cittadini della Campania, del Mezzogiorno e dell’intero Paese, che ha bisogno di una forza di opposizione vitale e radicata in ogni territorio.Oggi è una giornata importante: dopo anni di commissariamento abbiamo rimesso in moto il motore del partito in Campania. Con orgoglio possiamo dire: ce l’abbiamo fatta”. Lo ha detto nel corso del suo intervento, Piero De Luca, proclamato neo segretario regionale del Partito democratico della Campania.”Un grazie sincero alle volontarie e ai volontari, ai segretari di circolo e agli amministratori locali che, con sacrificio e dedizione, tengono vivi i nostri presìdi civici e politici e affrontano ogni giorno le difficoltà reali dei cittadini. Siete la forza vitale del Partito democratico”, ha aggiunto. “Il Pd in Campania ha dimostrato di essere vivo, forte e radicato, con una classe dirigente diffusa e di qualità. Il Sud e la Campania hanno dimostrato di esserci, con serietà e impegno. Un ringraziamento particolare va alla segretaria Elly Schlein, a Igor Taruffi e al commissario Antonio Misiani per l’impegno e la dedizione con cui hanno reso possibile il superamento del commissariamento e la ripresa della vita democratica del partito in Campania, in uno spirito di unità che rappresenta una prova di maturità e un segnale di speranza per il futuro”, ha concluso Piero De Luca

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013