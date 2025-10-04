De Luca jr segretario regionale. rimettiamo in moto partito con determinazione

Piero De Luca nuovo segretario regionale dem. Le sue prime dichiarazioni

Assumo questo compito con umiltà e spirito di servizio, con la determinazione a lavorare sempre nel dialogo e nella collaborazione. L’obiettivo è uno: rafforzare e rilanciare la comunità democratica, nell’interesse dei cittadini della Campania, del Mezzogiorno e dell’intero Paese, che ha bisogno di una forza di opposizione vitale e radicata in ogni territorio.Oggi è una giornata importante: dopo anni di commissariamento abbiamo rimesso in moto il motore del partito in Campania. Con orgoglio possiamo dire: ce l’abbiamo fatta”. Lo ha detto nel corso del suo intervento, Piero De Luca, proclamato neo segretario regionale del Partito democratico della Campania.”Un grazie sincero alle volontarie e ai volontari, ai segretari di circolo e agli amministratori locali che, con sacrificio e dedizione, tengono vivi i nostri presìdi civici e politici e affrontano ogni giorno le difficoltà reali dei cittadini. Siete la forza vitale del Partito democratico”, ha aggiunto. “Il Pd in Campania ha dimostrato di essere vivo, forte e radicato, con una classe dirigente diffusa e di qualità. Il Sud e la Campania hanno dimostrato di esserci, con serietà e impegno. Un ringraziamento particolare va alla segretaria Elly Schlein, a Igor Taruffi e al commissario Antonio Misiani per l’impegno e la dedizione con cui hanno reso possibile il superamento del commissariamento e la ripresa della vita democratica del partito in Campania, in uno spirito di unità che rappresenta una prova di maturità e un segnale di speranza per il futuro”, ha concluso Piero De Luca