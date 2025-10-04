Martusciello (FI), primi a presentare lista e anche alle urne

“Siamo stati i primi a completare la lista e saremo i primi anche alle elezioni regionali. Nel 2022 ho raccolto un partito a Salerno da cui erano scappati tutti, oggi invece dimostriamo radicamento e forza con la presentazione ufficiale della nostra lista. I nove candidati scelti hanno la certezza della candidatura e hanno già iniziato la campagna elettorale. Questa è Forza Italia in Campania”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, a margine della conferenza stampa per la presentazione della lista dei candidati regionali a Salerno.
