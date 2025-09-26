De Luca, il candidato non c’è

De Luca lo promette: “Lavorerò fino all’ultimo giorno”. Lo farà dice, per “quel 70% di cittadini che non hanno guardato le bandiere di partito ma hanno avuto un gesto di fiducia nei miei confronti”. Parla, dunque, della prossime regionali nel corso della consueta diretta del venerdi su Facebook. Ma quasi nega che ci sia un candidato, vero, al suo posto, visto che il terzo mandato non gli ha consentito di correre per la Campania. E così, pur non nominando mai Roberto Fico, dice netto: “Per quanto mi riguarda, fin quando non mi sarà chiarito il programma, io non ho candidati”
Categorie
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco