De Luca, il candidato non c’è

De Luca lo promette: “Lavorerò fino all’ultimo giorno”. Lo farà dice, per “quel 70% di cittadini che non hanno guardato le bandiere di partito ma hanno avuto un gesto di fiducia nei miei confronti”. Parla, dunque, della prossime regionali nel corso della consueta diretta del venerdi su Facebook. Ma quasi nega che ci sia un candidato, vero, al suo posto, visto che il terzo mandato non gli ha consentito di correre per la Campania. E così, pur non nominando mai Roberto Fico, dice netto: “Per quanto mi riguarda, fin quando non mi sarà chiarito il programma, io non ho candidati”