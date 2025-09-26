Salernitana-Cavese: l’Osservatorio rinvia al Casms

La sfida tra Salernitana e Cavese, in programma domenica 5 ottobre, è stata rinviata al giudizio del Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive). L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha rimandato la decisione, consapevole del livello di rivalità che accompagna il derby e della necessità di garantire misure straordinarie per l’ordine pubblico.

Nelle prossime ore si terrà un tavolo tecnico per stabilire le restrizioni, che avranno inevitabili ripercussioni sulla prevendita dei tagliandi. Tra le ipotesi più accreditate spicca il divieto di trasferta per i tifosi cavesi e l’obbligo di fidelity card granata per l’acquisto dei biglietti nei settori locali.

La società granata attende le disposizioni ufficiali per avviare la corsa al biglietto tra lunedì e martedì. Quella con la Cavese sarà anche la prima prova delicata per la tifoseria salernitana dopo gli incidenti con la Sampdoria dello scorso giugno, costati alla piazza pesanti restrizioni sulle trasferte dei prossimi mesi.