Salernitana-Cavese: l’Osservatorio rinvia al Casms - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

De Luca, il candidato non c’è
Salernitana-Cavese: l’Osservatorio rinvia al Casms
SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 26 settembre
Ilaria Salis, Tajani: “Voteremo per revoca immunità”
Salernitana

Salernitana-Cavese: l’Osservatorio rinvia al Casms

  • Settembre 26, 2025
  • 0
  • 60
  • 1 Min Read
Salernitana-Cavese: l’Osservatorio rinvia al Casms

La sfida tra Salernitana e Cavese, in programma domenica 5 ottobre, è stata rinviata al giudizio del Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive). L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha rimandato la decisione, consapevole del livello di rivalità che accompagna il derby e della necessità di garantire misure straordinarie per l’ordine pubblico.

Nelle prossime ore si terrà un tavolo tecnico per stabilire le restrizioni, che avranno inevitabili ripercussioni sulla prevendita dei tagliandi. Tra le ipotesi più accreditate spicca il divieto di trasferta per i tifosi cavesi e l’obbligo di fidelity card granata per l’acquisto dei biglietti nei settori locali.

La società granata attende le disposizioni ufficiali per avviare la corsa al biglietto tra lunedì e martedì. Quella con la Cavese sarà anche la prima prova delicata per la tifoseria salernitana dopo gli incidenti con la Sampdoria dello scorso giugno, costati alla piazza pesanti restrizioni sulle trasferte dei prossimi mesi.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012