Piantedosi, non sarò il candidato in Campania ma darò sostegno

Non sarò il candidato, di sicuro, ma non sarò da altre parti quando ci sarà la necessità di sostenere la svolta. E darò tutto il mio contributo a chi sarà scelto”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ospite di ‘Libertà’, la festa di Forza Italia a a Telese Terme (Benevento), confermando che non ha intenzione di correre alle Regionali in Campania. “Non lo dico per supponenza né per disinteresse rispetto alla grande partita regionali. Ci sono tante candidature – ha aggiunto -, il fatto che si stia affinando idea è perché si sta scegliendo la migliore tra una platea di ipotesi molto importanti. Io non sono infungibile come ministro dell’Interno, ma posso essere utile alla Campania anche da lì, quindi credo sia la cosa più bilanciata, va bene così. Io non mi tiro indietro, farò la mia parte per il sostegno”
