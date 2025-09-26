Piantedosi, non sarò il candidato in Campania ma darò sostegno - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Nato divisa su risposta a Russia, cosa succede se Putin provoca: lo scenario
Martusciello, subito il nome del candidato di centrodestra
Ragusa, ritrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria: “Sta bene”
Musetti si arrabbia a Pechino, cosa succede nel match con Mpetshi Perricard

Piantedosi, non sarò il candidato in Campania ma darò sostegno

  • Settembre 26, 2025
  • 0
  • 110
  • 1 Min Read

Non sarò il candidato, di sicuro, ma non sarò da altre parti quando ci sarà la necessità di sostenere la svolta. E darò tutto il mio contributo a chi sarà scelto”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ospite di ‘Libertà’, la festa di Forza Italia a a Telese Terme (Benevento), confermando che non ha intenzione di correre alle Regionali in Campania. “Non lo dico per supponenza né per disinteresse rispetto alla grande partita regionali. Ci sono tante candidature – ha aggiunto -, il fatto che si stia affinando idea è perché si sta scegliendo la migliore tra una platea di ipotesi molto importanti. Io non sono infungibile come ministro dell’Interno, ma posso essere utile alla Campania anche da lì, quindi credo sia la cosa più bilanciata, va bene così. Io non mi tiro indietro, farò la mia parte per il sostegno”

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Attualità Cronaca

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013