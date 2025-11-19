Lavoro, Tiso(Accademia IC): “Cresce desiderio di smart working? I tempi cambiano”

“Negli ultimi anni, il mondo del lavoro sta attraversando una trasformazione profonda, che non riguarda solamente l’innovazione tecnologica o l’organizzazione delle aziende, ma soprattutto le priorità degli individui. Sempre più lavoratori, in particolare giovani professionisti e impiegati qualificati, stanno mettendo in discussione il tradizionale modello di carriera verticale. Al suo posto, crescerebbe una nuova esigenza: lavorare con maggiore flessibilità, conciliare vita privata e professionale e costruire un percorso più equilibrato. Di conseguenza, lo smart working non è più un benefit, ma una richiesta strutturale, un elemento centrale nella scelta di un lavoro e nella permanenza in un’azienda. Per decenni la crescita professionale è stata considerata la misura principale del successo: avanzamenti di ruolo, aumento delle responsabilità e ritmi serrati erano percepiti come tappe necessarie. Oggi questo schema è meno appetibile. Le nuove generazioni, ma anche molti lavoratori senior, stanno ridefinendo le proprie aspirazioni. Non si tratta di rinunciare all’ambizione, bensì di far convivere la realizzazione professionale con la qualità della vita personale. La carriera viene ancora considerata importante, ma non al prezzo di stress, rigidità e sacrifici costanti. La direzione è chiara: il lavoro del futuro sarà più mobile, più flessibile e più centrato sul benessere delle persone. Non siamo di fronte al rifiuto della carriera, ma a una sua reinterpretazione in chiave più sostenibile. Crescere, migliorare e assumere ruoli di responsabilità resta importante, ma non deve più significare rinunciare a sé stessi. Lo smart working rappresenta quindi non solo una modalità operativa, ma un simbolo di un nuovo equilibrio possibile. Un equilibrio che sempre più lavoratori desiderano e che sempre più aziende dovranno integrare per restare attrattive”.

Così, in una nota stampa, Carmela Tiso, portavoce nazionale Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca.