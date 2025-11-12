Fake News nel mondo delle auto elettriche

Sono davvero tante, troppe le fake news che spesso circolano, via web o attraverso il passa parola, nel vano quanto incomprensibile tentativo di screditare o rallentare la evidente crescita del mercato della green mobility e delle auto elettriche in particolare. Una di queste, messa in giro di recente è che “le auto elettriche prendono fuoco con facilità e maggiore frequenza di quelle tradizionali”. Falso! Le vetture elettriche hanno una incidenza assai più bassa rispetto a un’auto a benzina o diesel. I dati del National Transportation Safety Board – agenzia governativa indipendente degli Stati Uniti che ha il compito di investigare incidenti di trasporto civile – indicano che i veicoli elettrici (EV) hanno un minor rischio di incendi rispetto a quelli a benzina e ibridi, con circa 25 incendi ogni 100.000 venduti; contro circa 1.530 a benzina e 3.475 ibridi. Le auto ibride mostrano il tasso più alto, seguite da quelle a benzina. In tale comparazione, i veicoli elettrici registrano il tasso più basso. Altra fake: “occorrono ore per ricaricare la batteria di un’auto elettrica”. Una volta, forse! La tecnologia ha fatto, e naturalmente continua a fare, passi da gigante; oggi i tempi si sono assottigliati e di molto. Per ricaricare un veicolo presso la colonnina bastano davvero pochi minuti. C’è da aggiungere che proprio Hyundai è stato il primo costruttore generalista ad introdurre sul mercato – già quattro anni fa – la tecnologia 800V. Si tratta di una tecnologia raffinatissima – allo stato, in forza a pochissime case automobilistiche – la quale permette di ricaricare una batteria grande, come quella appunto montata sulle nostre vetture, dal 10 all’80% in appena 15 minuti. Giusto il tempo di sgranchire le gambe e bere un caffè. La gamma Hyundai oggi è ancora più accessibile grazie alla nuova arrivata Hyundai INSTER, il piccolo Suv compatto da 3,75metri capace di percorrere 524km con una sola carica. Se in possesso del Voucher Governativo per gli Incentivi Statali Inster può essere tua a partire da 11.400€ e con rata senza anticipo da 164€ con Incluso 6 anni di furto Incendio e 5 Anni di tagliandi. In gamma disponibile anche Hyundai KONA Electric e IONIQ 5 dove il tuo Voucher quasi si raddoppia grazie alle promozioni Autosantoro. KONA può essere tua a partire da 17.300€ con rata senza anticipo da 227€ e IONIQ 5 da 23.700€ con rata da 330€, entrambe le rate sono inclusive di 6 anni di furto incendio e 5 anni di tagliandi.