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Salerno

De Luca, ‘a Salerno sabato inauguriamo le Luci d’artista’

  • Novembre 5, 2026
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De Luca, ‘a Salerno sabato inauguriamo le Luci d’artista’

Tornano a Salerno le Luci d’Artista: il via ci sarà sabato pomeriggio, con la villa comunale dedicata ai bambini e un percorso di installazioni che attraverserà il centro cittadino fino alla zona orientale. È quanto annunciato dal sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che questa mattina, in occasione dell’inaugurazione del parco di via Fornari, ha fatto il punto sugli ultimi interventi in vista dell’accensione della manifestazione luminosa e sui prossimi progetti di riqualificazione urbana. “Stiamo facendo veramente una corsa incredibile per inaugurare Luci d’Artista sabato pomeriggio, per cercare di utilizzare a fondo l’industria delle attività commerciali e turistiche anche questo fine settimana”, ha detto De Luca, ringraziando imprese, tecnici e personale comunale impegnati nell’allestimento. “Credo che saremo la prima città d’Italia a inaugurare Luci d’Artista”, ha aggiunto, anticipando che la villa comunale sarà interamente dedicata ai bambini, con quattro fiabe illustrate. In programma anche l’installazione dei guerrieri di terracotta alle spalle del teatro Pasolini e il ritorno dei pinguini sulla scogliera. Il sindaco ha poi annunciato una nuova stagione di opere pubbliche e demolizioni. “Nelle prossime settimane butteremo a terra un po’ di porcherie”, ha detto, indicando tra i primi interventi l’abbattimento di un vecchio albergo-ristorante realizzato in area demaniale al porticciolo di Pastena, per il quale è stata avviata una procedura di diffida. Sul porticciolo di Pastena, De Luca ha annunciato che sarà illustrata ai cittadini una proposta progettuale che prevede una riduzione delle strutture edilizie rispetto alle ipotesi precedenti, la realizzazione di un albergo e di un lungomare di circa 100 metri, con un potenziale insediamento occupazionale di 300 posti di lavoro. “Non faremo una cementificazione come era prevista. La nostra idea è fare di Pastena uno dei tre poli della città, con un belvedere sul mare e un lungomare”, ha spiegato. Tra gli obiettivi anche lo sviluppo turistico della litoranea orientale, con la possibilità di realizzare strutture alberghiere. “Dobbiamo creare lavoro per i nostri figli, altrimenti se ne andranno da Salerno, se ne andranno dall’Italia. Sarà veramente un delitto”, ha concluso De Luca.

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