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Fratoianni: “Patrimoniale deve esserci”. Boschi: “Ho qualche dubbio”

  • Novembre 5, 2026
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Fratoianni: “Patrimoniale deve esserci”. Boschi: “Ho qualche dubbio”

(Adnkronos) –
Botta e risposta tra Nicola Fratoianni e Maria Elena Boschi sul tema della patrimoniale. “Noi chiediamo una tassa sulle grandi ricchezze, dovrà esserci: non è che la chiediamo, dovrà esserci perché è giusto che ci sia una politica di redistribuzione di fronte a diseguaglianze insopportabili che continuano a crescere senza sosta”, dice Fratoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra, arrivando all’assemblea programmatica della Cgil. “La redistribuzione non può non essere un obiettivo prioritario di chi si candida all’alternativa alla destra. Poi discutiamo delle formule, degli strumenti. Noi siamo sempre stati molto laici e molto aperti, ma l’obiettivo della ridistribuzione dovrà essere nel programma. Anche perché per fare le molte cose su cui già siamo d’accordo servono risorse”, afferma. 

“Anch’io come Riccardo Magi ho qualche dubbio” sulla patrimoniale, dice Maria Elena Boschi, esponente di Italia viva, con i leader del centrosinistra all’assemblea della Cgil. “I patrimoni più alti sono quelli più facili da spostare, nel momento in cui lasciano il paese poi tu perdi anche quella tassazione che hai oggi. Quindi ragioniamo su quali sono gli strumenti più efficaci”, prosegue. Ribatte a stretto giro Fratoianni: “Questa cosa che scappano non è vera, riflettiamoci. Dobbiamo avere coraggio altrimenti rischiamo di non farcela neanche stavolta”. 

“Noi abbiamo detto che ci confronteremo per scrivere il programma con tutte le forze rappresentate a vario titolo in Parlamento. Mi pare ovvio che c’è anche con loro una discussione in campo. Io ho sempre detto che più che concentrarsi su chi si siede al tavolo per cominciare a discutere del programma, è saggio concentrarsi su chi si alzerà insieme con un programma comune per attraversare il paese”, aggiunge riferendosi al dialogo con Italia viva. 

politica

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