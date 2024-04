D’Alessio (Az-Per): Decreto flussi moltiplica problemi

“Un Governo che ha fatto della lotta all’immigrazione la propria campagna elettorale dovrebbe rendersi conto quanto il ‘decreto flussi’, che disciplina la modalità per programmare annualmente le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro, non abbia portato i risultati sperati. Le irregolarità che si sono verificate sul ‘portale Ali’, a causa di un deficit della procedura telematica e della normativa lacunosa, sono tantissime. È sorprendente che il Ministro Piantedosi, oggi, minimizzi i disagi”. Lo afferma Antonio D’Alessio, deputato di Azione, intervenuto ieri al Question Time con il ministro dell’Interno Piantedosi. “Ricordo – prosegue D’Alessio – che la gravità del problema sta nella mancanza di un sistema di filtro che verifichi in modo preventivo la regolarità e l’effettiva esistenza del datore di lavoro che invia la richiesta, con la grave possibilità che associazioni criminali favoriscano l’ingresso apparentemente regolare di cittadini stranieri destinati a soggiornare illegalmente sul territorio italiano. È stato eliminato il vaglio delle direzioni provinciali del lavoro che verificavano chi avesse l’effettiva possibilità di assumere: oggi non ci sono filtri perchè prefetture e questure non riescono a fare le verifiche nei tempi imposti dalla legge. Il problema, quindi, è sottovalutato e ci aspettiamo un forte cambio di passo”. red.cro