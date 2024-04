Fino a qualche decennio fa, l’uso di dispositivi elettronici portatili era ridotto al minimo. Ci si limitava, infatti, alla radio, alla macchina fotografica e a qualche console, mentre al giorno d’oggi la maggiore presenza di device e le diverse esigenze spingono le persone a portare con sé numerosi oggetti, tra cui le cuffie senza fili e gli immancabili smartphone, utilizzati per comunicare, per informarsi e anche per giocare, come ad esempio con le simulazioni sportive o con le slot online. Ecco quali sono i dispositivi portatili più diffusi al giorno d’oggi.Gli smartphone

È ormai impossibile farne a meno. Da più di dieci anni, i moderni cellulari sono diventati un mezzo indispensabile, non destinato solamente per telefonare o per inviare messaggi, ma impiegato per svolgere varie azioni, come scattare foto, navigare online e persino riprodurre contenuti multimediali, dalla musica ai film.

Le cuffie Bluetooth

Gli auricolari wireless evitano il fastidioso ingombro dei fili e rappresentano il perfetto oggetto da abbinare allo smartphone. Oltre che per l’ascolto della musica, le cuffie Bluetooth possono essere usate per effettuare le conversazioni telefoniche, garantendo un elevato comfort.

Le console

Non hanno più il successo di una volta, ma comunque le console portatili sono ancora gettonate, soprattutto tra i più giovani. I prodotti delle ultime generazioni brillano in quanto a dimensioni dei display e ad autonomia. Molto apprezzata, inoltre, la possibilità di sfidare avversari di tutto il mondo grazie alla connettività a Internet.

I power bank

Tutti i dispositivi elettronici portatili presentano un grosso limite: la batteria. Le autonomie sono in costante aumento, sia in virtù delle ottimizzazioni dei sistemi operativi, sia per la migliore qualità tecnologica, ma rimangono comunque uno dei maggiori problemi per chi usa i prodotti elettronici lontano da casa. La soluzione è rappresentata dai power bank, batterie portatili dalle capacità variabili, che permettono di caricare varie volte i device portatili e di tenerli alimentati anche in caso di bassa autonomia residua.

Gli smartwatch

Stanno pian piano sostituendo gli orologi tradizionali, rispetto ai quali consentono di svolgere molte più funzioni. Oltre a fungere da segnatempo, infatti, gli smartwatch sono in grado di registrare le attività sportive effettuate dagli utenti e di controllare diversi parametri vitali, come il livello di ossigenazione del sangue e le pulsazioni cardiache.

I tablet

Si tratta fondamentalmente di smartphone di dimensioni più generose, i cui display risultano più adatti per la lettura, per visualizzare filmati e per giocare con i videogame, compresi i picchiaduro e i giochi da casinò. I tablet si impongono come uno strumento molto apprezzato da coloro che viaggiano spesso sui mezzi pubblici, poiché comodi da portare in giro e, al contempo, molto godibili.

Le macchine fotografiche

Gli smartphone sono dotati di fotocamere che hanno raggiunto un ottimo livello qualitativo, in primis quelle in possesso ai dispositivi di alta fascia. Gli appassionati di fotografia, tuttavia, continuano a preferire le fotocamere digitali, le quali riservano maggiori possibilità di scatto e la facoltà di inserire obiettivi per realizzare foto di livello professionale.