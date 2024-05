Salerno: i funerali del dottor Elio Pepe

Si sono celebrati funerali nella chiesa di San Pietro in Camerellis del dottore Elio Pepe, pediatra che era conosciuto e ben voluto in città. Aveva 88 anni. Aveva alle spalle sessant’anni di attività, e per questo traguardo fu premiato, subito dopo il periodo Covid, nella sede dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Salerno. Era apprezzato per il suo sorriso sempre pronto, la gentilezza e la disponibilità di un uomo d’altri tempi. Alla moglie Amalia Ferrara, e ai figli Nicola, Teresa e Marialaura, le più sentite condoglianze dall’amico Tommaso D’Angelo e dall’intera redazione del quotidiano Le Cronache.