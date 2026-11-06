Lista Di Battista stimata sopra al 3%, il sondaggio sull’ipotesi partito dell’ex M5S

(Adnkronos) –

Come andrebbe alle urne una ipotetica lista guidata da Alessandro Di Battista? Se lo è chiesto l’Associazione Schierarsi, che ha commissionato un sondaggio a Ipsos Doxa per valutare la forza dell’Associazione e delle sue proposte.

Di Battista, secondo fonti dell’Associazione, è conosciuto dall’85% degli italiani. Il 41% di chi lo conosce e si esprime al riguardo dichiara di avere “molta” o “abbastanza” fiducia, un valore che supera il 50% al Sud, nelle periferie delle grandi città e tra le fasce economiche più in difficoltà. Il partito di Di Battista pescherebbe soprattutto dal mondo dell’astensione e otterrebbe il potenziale maggiore al Sud e nelle periferie delle grandi città. Una lista di Di Battista nelle intenzioni di voto è stimata al di sopra del 3,0%, con un potenziale complessivo che sfiora il 13%.

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