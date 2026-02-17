Sannazzaro: P. De Luca (Pd), incendio ferita profonda - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

il cuore per il piccolo del Monaldi
Pagani. Resezione del colon con la chirurgia robotica
Cirielli, serve piano concreto per recuperare Sannazzaro
36 milioni ai CSV: 3 milioni a Campania e Molise
Ultimora Campania

Sannazzaro: P. De Luca (Pd), incendio ferita profonda

  • Febbraio 17, 2026
  • 0
  • 459
  • 1 Min Read
Sannazzaro: P. De Luca (Pd), incendio ferita profonda

‘incendio che ha devastato il Teatro Sannazzaro “rappresenta un colpo durissimo, una ferita profonda per Napoli e per l’intero patrimonio culturale del Paese”. Lo dichiara il deputato Piero De Luca, segretario del Pd Campania. “Il Sannazzaro – prosegue De Luca – e’ un teatro incantevole che ha custodito generazioni di artisti, e’ un simbolo della storia, dell’identita’ e della tradizione culturale della citta’ di Napoli. Alla direttrice artistica, ai lavoratori, agli artisti va la nostra piena vicinanza. In questo momento e’ prioritario garantire massimo sostegno a loro e completa assistenza ai residenti e alle attivita’ coinvolte”. Occorre al tempo stesso “assicurare una piena collaborazione istituzionale – prosegue De Luca – ed un impegno comune per ricostruire e restituire quanto prima alla citta’ il teatro. Il Partito Democratico fara’ fino in fondo la propria parte, in tutte le sedi competenti, per sostenere il percorso e gli sforzi necessari a far rinascere il Sannazzaro e lo straordinario patrimonio culturale che rappresenta”

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013