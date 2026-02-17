Sannazzaro: P. De Luca (Pd), incendio ferita profonda

‘incendio che ha devastato il Teatro Sannazzaro “rappresenta un colpo durissimo, una ferita profonda per Napoli e per l’intero patrimonio culturale del Paese”. Lo dichiara il deputato Piero De Luca, segretario del Pd Campania. “Il Sannazzaro – prosegue De Luca – e’ un teatro incantevole che ha custodito generazioni di artisti, e’ un simbolo della storia, dell’identita’ e della tradizione culturale della citta’ di Napoli. Alla direttrice artistica, ai lavoratori, agli artisti va la nostra piena vicinanza. In questo momento e’ prioritario garantire massimo sostegno a loro e completa assistenza ai residenti e alle attivita’ coinvolte”. Occorre al tempo stesso “assicurare una piena collaborazione istituzionale – prosegue De Luca – ed un impegno comune per ricostruire e restituire quanto prima alla citta’ il teatro. Il Partito Democratico fara’ fino in fondo la propria parte, in tutte le sedi competenti, per sostenere il percorso e gli sforzi necessari a far rinascere il Sannazzaro e lo straordinario patrimonio culturale che rappresenta”
