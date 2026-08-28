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Credendino: “Sud protagonista con nuovi strumenti da mettere in campo per superare divari”

  • Agosto 28, 2026
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Credendino: “Sud protagonista con nuovi strumenti da mettere in campo per superare divari”

“Il divario tra Nord e Sud riguarda anche la capacità filantropica dei territori. Per ridurlo non basta redistribuire risorse: dobbiamo rafforzare la capacità del Mezzogiorno di generare, attrarre e moltiplicare investimenti sociali”. Lo dichiara Domenico Credendino, coordinatore della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Sud e delle Isole e presidente della Fondazione Carisal.
“In questa prospettiva – spiega Credendino – le Fondazioni meridionali possono svolgere una funzione decisiva come presìdi di prossimità, capaci di conoscere i bisogni delle comunità, sostenere il Terzo settore, creare reti e accompagnare la crescita dei territori”.
“Un’esperienza importante è SUDdiVISIONI, l’avviso straordinario sperimentale promosso da ACRI e dalla Consulta delle Fondazioni del Sud e delle Isole, con una dotazione di 2 milioni di euro. L’iniziativa ha dimostrato che le Fondazioni meridionali possono fare sistema, condividere una visione e costruire strumenti comuni”.
“Per questo – propone Credendino – possiamo compiere un passo ulteriore: trasformare SUDdiVISIONI da sperimentazione straordinaria in una piattaforma permanente per l’innovazione sociale nel Mezzogiorno. Non semplicemente un nuovo bando, ma uno strumento continuativo per promuovere progettualità comuni, sostenere reti territoriali, favorire lo scambio di competenze e accompagnare nel tempo gli enti del Terzo settore”.
“Non si tratta di contrapporre Nord e Sud – conclude Credendino – ma di costruire un nuovo patto di sistema. Il Mezzogiorno non può essere considerato soltanto destinatario di risorse: deve diventare protagonista della propria infrastrutturazione sociale. Le Fondazioni del Sud possono essere uno dei motori di questo processo, trasformando le risorse filantropiche in capitale sociale, innovazione e sviluppo duraturo”.

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