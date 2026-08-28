Salerno, rapina in casa e ferisce proprietario: arrestato dalla polizia municipale

Nella giornata del 24 agosto 2026, a seguito della segnalazione di un cittadino che rappresentava di aver trovato una persona nella sua abitazione che stava asportando degli oggetti (in particolare, una borsa, due orologi ed un telefono) e che, avendo provato a bloccarlo, era stato da questi spintonato e ferito, personale della Polizia Municipale di Salerno individuava il soggetto medesimo che si trovava ancora poco distante dall’abitazione nella quale si era illegittimamente introdotto e recuperava quanto era stato asportato dalla casa del denunciante.

Procedeva, quindi, all’arresto della persona per i delitti di rapina e lesioni e restituiva la refurtiva al legittimo proprietario.

L’arresto è stato successivamente convalidato dal Gip che ha disposto nei confronti del soggetto la misura della custodia in carcere.