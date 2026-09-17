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Salerno

Oggi i Braccio di San Matteo all’Ordine dei Commercialisti

  • Settembre 17, 2026
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Oggi i Braccio di San Matteo all’Ordine dei Commercialisti

Si rinnova il tradizionale appuntamento per i commercialisti salernitani pronti a stringersi intorno alla figura di San Matteo. Oggi, alle ore 17, nell’ambito delle celebrazioni ufficiali per i festeggiamenti patronali 2026, è in programma la visita della Reliquia del Santo Patrono presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno in via Roma 39. Un’iniziativa sempre molto sentita dai professionisti e che richiama all’unità la Categoria nella comune dedizione al Patrono della città e della professione nel segno dei valori secolari condivisi di giustizia sociale e di esercizio nel rispetto della fede pubblica rappresentata. “Auspichiamo anche quest’anno una grande partecipazione dei colleghi a questo tradizionale momento di raccoglimento e aggregazione – sottolinea il presidente Sergio Cairone – la visita del Braccio di San Matteo è un appuntamento unico, seppur si ripeta annualmente, perché ci offre l’occasione di riunire la Categoria in una riflessione meno tecnica ma più profonda sui nostri valori fondanti, sui principi guida del nostro ruolo nella società quale baluardi di equità e giustizia sociale. Sono i valori che contraddistinguono sia il lascito del Santo Patrono che la missione che i commercialisti assolvono quotidianamente nella tutela della fede pubblica e nel rispetto degli interessi della collettività, e che tutti gli iscritti continuano a perseguire con dedizione nonostante le continue difficoltà che imperversano nel nostro percorso professionale, sempre alle prese con scadenze e adempimenti in continua evoluzione”. Ad accompagnare la Reliquia del Santo sarà don Felice Moliterno, parroco della Cattedrale di Salerno a cui, insieme a Sua Eccellenza Reverendissima monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno il presidente Cairone rivolge “un sincero e profondo ringraziamento per l’affettuosa attenzione che ogni anno riservano ai commercialisti e all’Ordine inserendo la visita nel programma ufficiale delle celebrazioni”.

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