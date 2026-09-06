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Cosmi attacca gli arbitri: “Gol nostro regolare. Primo tempo da 3-0”
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Cosmi attacca gli arbitri: “Gol nostro regolare. Primo tempo da 3-0”

  • Settembre 6, 2026
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Cosmi attacca gli arbitri: “Gol nostro regolare. Primo tempo da 3-0”

È un Serse Cosmi amareggiato e arrabbiato quello che si presenta in sala stampa dopo il pareggio nel derby tra Salernitana e Cavese. Il tecnico granata sottolinea soprattutto quanto accaduto nel primo tempo, quando la sua squadra avrebbe potuto mettere una seria ipoteca sulla partita.

«Oggi si è visto molto di diverso rispetto alle altre gare. Il primo tempo poteva finire anche 3-0. Non siamo riusciti a concretizzare», ha spiegato Cosmi. Nella ripresa, però, la Salernitana ha accusato la stanchezza e ha subito il ritorno della Cavese: «Siamo stati poco bravi a gestire il risultato, non abbiamo capitalizzato le ripartenze. Dopo il pareggio sono prevalse frustrazione e stanchezza».

Il tecnico ha evidenziato il calo di Vitale e Tascone in mezzo al campo e non ha nascosto la delusione per il risultato. Poi il riferimento all’arbitraggio: «Non parlo mai degli arbitri, ma oggi il nostro gol era valido. È un torto enorme, dopo quello subito con il Sorrento, con il gol degli ospiti in fuorigioco».

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