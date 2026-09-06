Costiera Amalfitana, 63enne muore mentre torna a riva a nuoto

Una domenica al mare si è trasformata in tragedia nel primo pomeriggio alla Spiaggia dei Limoni, piccola caletta incastonata nella roccia tra Cetara ed Erchie, in Costiera Amalfitana. A perdere la vita è stato un 63enne salernitano, F.V. le sue iniziali, frequentatore abituale della zona. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era stato raggiunto dai figli, arrivati via mare a bordo di una piccola barca a vela.

Dopo essere salito sull’imbarcazione e aver trascorso del tempo con loro, avrebbe deciso di tornare sulla spiaggia a nuoto insieme ai familiari. Poco dopo il tuffo, i figli si sono accorti che il padre non stava raggiungendo la riva. Il 63enne è stato individuato a pelo d’acqua, privo di conoscenza e con il volto rivolto verso il basso.

I familiari lo hanno immediatamente raggiunto e trasportato sul bagnasciuga, dove sono cominciati i tentativi di rianimazione. Nel frattempo, le persone presenti nella caletta hanno allertato il 118. Sul posto è arrivata l’idroambulanza della Croce Rossa della Costiera Amalfitana, ma il medico di bordo non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe riconducibile a un arresto cardiaco. Sono intervenuti anche gli uomini delle Capitanerie di porto di Salerno e Cetara, giunti con una motovedetta, e i Carabinieri della Compagnia di Amalfi, incaricati di ricostruire l’accaduto.

Informato il pubblico ministero di turno presso il Tribunale di Salerno, la morte è stata ricondotta a cause naturali ed è stato concesso il nulla osta alla rimozione della salma.