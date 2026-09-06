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Masitto (Cavese): Un punto che vale tanto

  • Settembre 6, 2026
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Masitto (Cavese): Un punto che vale tanto

Soddisfatto il tecnico della Cavese, Cristiano Masitto, al termine del derby pareggiato all’Arechi contro la Salernitana. Il tecnico blufoncé sottolinea soprattutto la reazione della sua squadra nella ripresa:

«È un ottimo punto. Non è calata la Salernitana nel secondo tempo, è uscita fuori la Cavese. Abbiamo giocato un tempo a testa e sono contento di aver regalato questa gioia ai nostri tifosi, oggi assenti all’Arechi».

Masitto si gode il risultato, ma guarda già avanti: «Ci godiamo questo pareggio e poi pensiamo alla prossima. Portare a casa un risultato positivo in uno stadio pieno di tifosi avversari, senza il nostro pubblico e contro una grande squadra come la Salernitana, dà ancora più valore a questo punto».

Il tecnico critica anche l’orario della gara e le restrizioni sulle trasferte: «Giocare a quest’ora, con questo caldo, è un peccato per i tifosi e per i giocatori. È un sistema che va rivisto. Così come andrebbe rivisto quello che porta a vietare le trasferte. Sarebbe stato bello avere anche i nostri tifosi qui a Salerno».

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