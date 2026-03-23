Coscia: Un grande risultato - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

P. De Luca (Pd), Campania prima regione per il No
M5s, a Salerno no a Zambrano scelta calata dall’alto
Coscia: Un grande risultato
Piero De Luca(Pd): straordinaria vittoria della democrazia
Salerno

Coscia: Un grande risultato

  • Marzo 23, 2026
  • 0
  • 138
  • 1 Min Read
Coscia: Un grande risultato

Un grande risultato a difesa della nostra Costituzione e dei nostri presìdi democratici.
Grazie a tutti quelli che hanno contribuito a spiegare le ragioni del NO, resistendo a questa inutile proposta di riforma.
Un grande ringraziamento, in particolare, a tutto il Partito Democratico della Campania e della Provincia di Salerno, ai Segretari di circolo e a tutte e tutti i militanti che hanno dato vita alle decine di iniziative sul nostro il territorio.
È un segnale importante nei confronti di questo governo, incapace di risolvere i problemi quotidiani che riguardano la vita delle persone.
Avanti insieme
Il Segretario del Partito Democratico della Provincia di Salerno.
Giovanni Coscia

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Primo piano Salerno Cronaca

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017