Coscia: Un grande risultato

Un grande risultato a difesa della nostra Costituzione e dei nostri presìdi democratici.

Grazie a tutti quelli che hanno contribuito a spiegare le ragioni del NO, resistendo a questa inutile proposta di riforma.

Un grande ringraziamento, in particolare, a tutto il Partito Democratico della Campania e della Provincia di Salerno, ai Segretari di circolo e a tutte e tutti i militanti che hanno dato vita alle decine di iniziative sul nostro il territorio.

È un segnale importante nei confronti di questo governo, incapace di risolvere i problemi quotidiani che riguardano la vita delle persone.

Avanti insieme

Il Segretario del Partito Democratico della Provincia di Salerno.

Giovanni Coscia